Роскосмос не выявил опасных сближений МКС с фрагментами разрушенных баков "Фрегата-СБ"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опасности столкновения обломков разрушенного разгонного блока "Фрегат-СБ" с МКС или спутниками пока не выявлено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения СББ РБ "Фрегат-СБ" не выявлено", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что расчеты опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения баков разгонного блока "Фрегат-СБ" и другими космическими объектами проводятся специалистами ежедневно два раза в сутки.

Ранее ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока "Фрегат-СБ". Как пояснили в Роскосмосе, этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р" в 2011 году. Разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в интервале времени 8:00-9:00 ДМВ в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

Универсальный разгонный блок "Фрегат" был разработан в 1990-х годах Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина. Помимо базового блока, включая его модернизированную версию "Фрегат-М", были также созданы модификации "Фрегат-СБ" и "Фрегат-МТ". Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.