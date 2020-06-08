Рогозин надеется, что летом тяжелую "Ангару" передадут на Плесецк

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что Центр им. М. В. Хруничева этим летом передаст на космодром Плесецк тяжелую ракету "Анагара" и осенью возобновятся ее испытания.

"Надеюсь, что Центр Хруничева этим летом передаст на космодром Плесецк доведенную до ума ракету ["Ангара"] и осенью мы возобновим ее летные испытания", - написал Рогозин в своей колонке в журнале Forbes.

По его словам, в течение 2021-2023 годов эти испытания будут вестись регулярно, а в конце 2023 года "Ангара" уже взлетит с новой стартовой площадки космодрома Восточный.

"В технологию "Ангары" заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации, в том числе и водородные технологии и технологии возвращения ступеней, но это отдельный разговор. Сейчас главное - поставить ее на крыло, как говорят авиаторы", - отмечает глава Роскосмоса.

Аэродром на космодроме "Восточный"

Рогозин также сообщил, что аэродром на космодроме Восточный должен быть построен к концу 2023 года.

"Плюс к концу 2023 года нужен свой аэродром, чтобы тяжелыми транспортными самолетами доставлять мощные космические аппараты с ранимой к тряске железных дорог микроэлектроникой", - написал Рогозин.

В колонке он рассказал, что строительство космодрома - чрезвычайно сложная работа, так как стройка удалена от основных центров, где есть и рабочая сила, и техника. Сложнейшее технологическое оборудование и конструкции приходится доставлять туда по Северному морскому пути, поскольку их транспортировка в силу размеров по железной дороге невозможна, пишет глава Роскосмоса.

"Но стройка набирает обороты, и у меня нет сомнений, что готовность пуска "Ангары" с кораблем "Орел" к концу 2023 года будет достигнута, а для этого необходимо основные строительные работы закончить в 2022 году", - отмечает Рогозин.

Ранее в госкорпорации сообщили, что Роскосмос построит аэродром на космодроме Восточный и возведет современный аэровокзал в терминале "Внуково-Космос" в течение трех лет.

Восстановление работы "Морского старта"

Гендиректор Роскосмоса отметил, что российским специалистам придется приложить значительные усилия, чтобы вернуть дееспособность плавучему космодрому "Морской старт".

"Восстановление дееспособности "Морского старта" потребует значительных усилий российских специалистов, хотя и эта задача, безусловно, решаема", - считает Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, перед его передачей компании S7 все оборудование управления космическим пуском "буквально "с мясом" было выдрано". "Когда российская частная компания S7 забирала командное судно и стартовую платформу "Морского старта" из американского порта, правительственные чиновники открыто заявляли нашим представителям, что они не допустят появления у русских конкурента Илону Маску", - подчеркнул Рогозин.

В конце апреля совладелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в интервью изданию "Коммерсантъ" сообщил, что проект "Морской старт", командное судно и платформа которого в марте завершили перебазирование на Дальний Восток, заморожен "до лучших времен". Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур. А пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома. Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).

Строительство Crew Dragon

Рогозин рассказал, что основатель компании SpaceX Илон Маск потратил на строительство нового пилотируемого корабля Crew Dragon в три раза больше денег из бюджета США, чем РКК "Энергия" потратила средств в рамках контракта с Роскосмосом на создание отечественного корабля "Орел".

"Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счет средств американских налогоплательщиков. Причем этих бюджетных денег Илону Маску выделено примерно в три раза больше суммы контракта Роскосмоса с корпорацией "Энергия" на разработку намного более сложного российского лунного корабля "Орел", - сказал Рогозин.

Он также отметил, что космодром Восточный, который построен в регионе, где нет ни необходимой рабочей силы, ни строительной техники, ни логистических центров, "стоит в 2,5 раза дешевле этого якобы частного американского корабля".

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту 30 мая на ракете-носителе Falcon-9 с мыса Канаверал (штат Флорида). 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в России для использования в лунной программе. Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.