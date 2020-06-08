Роскосмос создаст четыре профильных холдинга по различным тематикам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскосмос в ближайшее время приступит к практической реализации планов по созданию четырех профильных холдингов - по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. Об этом сообщил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes.

"Крайне важно уже в ближайшее время приступить к практической реализации наших планов по созданию профильных холдингов. Их будет четыре - по ракетостроению, по спутникостроению, по наземной космической инфраструктуре и по науке", - сказал Рогозин.

По его словам, при этом конструкторские бюро и инженерные центры сливать не планируется, чтобы сохранить "дух конкуренции между ними в борьбе за новые работы".

Глава Роскосмоса отметил, что производство необходимо мобилизовать для решения текущих и перспективных задач, при этом обновив его и создав единые центры технологических компетенций.

"Объединение предприятий в рамках единой государственной корпорации позволит такой "технологический фитнес" провести. И мы эту реформу на годы растягивать не будем. Космическая отрасль России станет поджарой и способной гибко и оперативно реагировать на вызовы современной экономики и действий конкурентов", - добавил Рогозин.

В России уже создается холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш". В новый холдинг, помимо головной организации, также вошли ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ) и НИИмаш (город Нижняя Салда, Свердловская область). 1 ноября 2019 года завершилось объединение двух воронежских предприятий. В этом году в холдинг должны войти еще два предприятия - ОКБ "Факел" (Калининград) и Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева (Королев, Московская область).