Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскосмос после успешного пуска корабля Crew Dragon к МКС услышал в свой адрес только насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на "Союзах". Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своей колонке в журнале Forbes .

"Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль", - считает глава Роскосмоса.

По его мнению, США уместно было бы выразить благодарность и за то, что в ответ на введенные персональные и секторальные санкции Россия не поддались эмоциям, поэтому удалось сохранились сотрудничество в космосе.

"Батутом, по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться - мы продолжили доставку их астронавтов в космос", - напомнил Рогозин.

"Америка - очень большая страна. А большая страна должна быть великодушной и благородной. Но никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев некоторые из моих коллег (не я, конечно - после работы послом России при НАТО иллюзий относительно партнеров не осталось) так и не получили, хотя вполне могли на это рассчитывать", - подчеркнул глава госкорпорации.

Также он считает, что 30 мая (день пуска корабля Crew Dragon с американскими астронавтами) Илон Маск испортил настроение не Роскосмосу, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом летных испытаний. "Это их война, а не наша. У нас давно и непрерывно работает национальная космическая транспортная система, мы ее постоянно совершенствуем", - заключил Рогозин.