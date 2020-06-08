Глава ЕКА примет участие в обсуждении изучения Луны с коллегами из других стран

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йоханн-Дитрих Вёрнер примет участие в обсуждении по видеосвязи с коллегами из России, США, Канады и других стран сотрудничества по изучению Луны. Об этом Вёрнер сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС.

"Мы часто обсуждаем сотрудничество в области исследований. На этот раз в центре внимания находится Луна, - подчеркнул глава ЕКА. - Я буду участвовать в этом обсуждении вместе со многими главами агентств по всему миру".

"Хорошо, что тема космоса наводит мосты между земными границами. Важно работать вместе на благо человечества", - отметил Вернер.

5 июня источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Европы, Канады и Японии обсудят 9 июня по видео-конференц-связи сотрудничество по изучению Луны. По словам источника, в частности, по просьбе главы НАСА Джима Бранденстайна в ходе переговоров будет поднят вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы "Артемида". Также участники обсудят сотрудничество по Международной космической станции.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работах над перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Изучение Луны

Ранее NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Россия разрабатывает собственную программу изучения и освоения Луны, которая начнется с запусков автоматических миссий. Затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну, и в перспективе РФ начнет строительство на Южном полюсе естественного спутника своей посещаемой базы.