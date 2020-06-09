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Космодром Восточный

Строительство аэропорта на Восточном начнется в 2020 году

Завершение строительства ожидается в 2023 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Аэропорт на космодроме Восточный начнут возводить уже в этом году, сообщила во время брифинга во вторник исполнительный директор по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская.

"Мы его начинаем [строить] в этом году и закончим в 2023 году", - сказала Андреева-Янская.

Ранее Роскосмос сообщил, что в течение трех лет будет построен аэропорт на космодроме Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.

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