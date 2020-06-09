Космонавт Вагнер взял на МКС фигурку мастера Йоды из "Звездных войн"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), рассказал о своем талисмане на орбите - фигурке мастера Йоды из знаменитого фильма "Звездные войны", которую связала его жена.

"Идея фигурки родилась у нас с супругой у обоих. Она знает, что я поклонник "Звездных войн", и в какой-то момент спросила меня, какую бы фигурку я хотел бы взять [на МКС]. Выбрали мастера Йоду, это очень знаковый персонаж в этом фильме. Вдвойне приятно, что это не покупная игрушка, а это сделано руками любимой супруги, это как талисман летает у меня в каюте", - сказал он во время шахматной партии "Космос - Земля" между российским шахматистом Сергеем Карякиным и членами экипажа МКС Анатолием Иванишиным и Вагнером.

Трансляция матча велась в социальной сети "ВКонтакте", которая является официальным онлайн-партнером турнира. Партия завершилась вничью.

Вагнер также сообщил, что пока не рассказывал о своем талисмане американским членам экипажа МКС. "Но я думаю, мы с ними об этом поговорим", - отметил российский космонавт.

Иванишин и Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди прибыли на МКС 9 апреля в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16". Для Иванишина этот полет стал третьим, для Вагнера - первым.