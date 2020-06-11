Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение он разместил в среду в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Бергер ранее в среду опубликовал на своей странице английский перевод колонки главы госкорпорации. Он обратил внимание на то, что Рогозин сравнил предоставленную Роскосмосом американцам возможность доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с работами художников эпохи Возрождения. "Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен", - отмечал глава госкорпорации.

"Неплохой отрывок", - прокомментировал Маск по-английски. По словам предпринимателя, разработки советских и российских инженеров послужили одной из причин того, почему разработчики двигателей Raptor компании SpaceX отказались от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

В августе 2019 года SpaceX успешно провела испытания оборудованного одним двигателем Raptor прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве космического корабля Starship. Предполагается, что этот корабль многоразового использования начнет доставлять спутники на орбиту в 2021 году и различные грузы на поверхность Луны в 2022 году. В ноябре 2019 года первый полномасштабный прототип корабля Starship взорвался в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались испытания корабля в феврале, апреле и мае этого года.

Корабль Starship длиной 50 м и диаметром 9 м был изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.