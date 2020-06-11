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Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отметила, что это 334-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на странице организации в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 02:31 по местному времени (в среду 21:31 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2C" (CZ-2C) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

Отмечается, что Haiyang-1D будет использован и при реализации различных экологических, сельскохозяйственных, а также транспортных проектов.

В распространенном заявлении уточняется, что это 334-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в ближайшие годы.

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Китай
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