Запуск ракеты Electron с тремя разведывательными спутниками США перенесли из-за непогоды

ТАСС, 11 июня. Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab перенесла намеченный на 11 июня запуск ракеты-носителя Electron с космодрома Махия в Новой Зеландии из-за непогоды.

"Мы отменяем запланированную на сегодня попытку запуска из-за сильного ветра. Тем не менее, у нас есть окно для запуска из нескольких дней (до 24 июня - прим. ТАСС). Скоро мы объявим новую дату попытки запуска", - говорится в опубликованном в четверг сообщении корпорации в Twitter.

Предстоящая миссия компании получила название Don't Stop Me Now (в переводе с английского - "Не останавливай меня") и изначально планировалась на 30 марта, однако была отложена из-за введенных в связи с пандемией ограничений в Новой Зеландии, которые были сняты лишь с 9 июня.

На сайте Rocket Lab отмечается, что Electron доставит на орбиту три аппарата для Национального управления военно-космической разведки США, спутник ANDESITE, разработанный преподавателями и студентами Бостонского университета для изучения магнитного поля Земли, а также австралийский спутник M2 Pathfinder.

Деятельность Национального управления военно-космической разведки, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппаратов и их стоимости нет.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка оказалась неудачной. В январе 2018 года носитель справился со своей задачей и вывел в космос сферу диаметром около 1 м, покрытую 65 треугольными отражателями. После первого успешного запуска компания начала принимать коммерческие заказы и вывела на орбиту 47 небольших аппаратов.