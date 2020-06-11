Роскосмос подтвердил измерение концентрации бензола на модуле "Звезда" МКС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Измерения уровня бензола действительно проводятся на российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Измерения повышенного уровня бензола в атмосфере станции проводятся во всех модулях, сейчас - в российском модуле "Звезда", - сказали в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в NASA сообщили, что экипаж МКС установил в служебном модуле "Звезда" прибор для оценки качества воздуха в связи с зафиксированным ранее повышением концентрации бензола. Речь идет о приборе под названием Air Quality Monitor (AQM), который ранее применяли американские астронавты. Как уточнили в NASA, прибор был перемещен туда во вторник, чтобы специалисты на Земле могли отследить уровень концентрации бензола.

В конце мая СМИ сообщили о повышении концентрации бензола в атмосфере Международной космической станции. В Роскосмосе в этой связи сообщили ТАСС, что предельно допустимая концентрация вещества не превышена, поэтому экипажу ничего не угрожает.