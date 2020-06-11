Космический аппарат "Спектр-РГ" помог обнаружить сотни тысяч рентгеновских источников

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ученые вносят в каталог сотни тысяч рентгеновских источников, обнаруженных в результате обзора неба космической обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом рассказал ТАСС научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев.

"Сейчас мы подсчитываем и вносим в каталог сотни тысяч уже обнаруженных рентгеновских источников на готовых частях карты", - сказал Сюняев.

Накануне завершился первый обзор всего неба российским телескопом ART-XC. Карта телескопа СРГ/eROSITA, изготовленного в Германии, в мягких рентгеновских лучах будет готова сегодня или завтра, уточнил академик РАН. По его словам, телескопы обсерватории через несколько дней приступят ко второму сканированию всего неба.

Всего за четыре года ученые планируют получить восемь таких карт. "Суммарная карта будет намного чувствительнее первой", - пояснил научный руководитель проекта.

Тройной успех

В свою очередь заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаил Павлинский назвал в беседе с корр. ТАСС выполнение первого обзора неба успехом трех организаций.

"Это успех Роскосмоса, Российской академии наук и Росатома - три самые мощные, технологически развитые организации", - подчеркнул он.

По словам ученого, для "Спектра-РГ" в Российском федеральном ядерном центре (Росатом) и ИКИ впервые был создан рентгеновский телескоп с зеркалами косого падения. "Это один из самых сложных приборов когда-либо делавшихся в институте за все время существования. Мы не знали, как его делать. Если бы знали, никогда бы не взялись за эту задачу, поскольку очень сложно оказалось", - пояснил замдиректора ИКИ.

Павлинский также отметил работу баллистиков, наземных станций и сотрудников НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос), которые создали платформу, обеспечивающую все требования по наблюдению.

"Все мы показали высочайшую квалификацию, и это в условия пандемии. Ежедневно надо было проводить сеансы, которые длились по 5-7 часов. [Обзор неба] как планировали, так и завершили в срок", - заключил Павлинский.

"Спектр-РГ"

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле 2019 года, а в конце октября прошлого года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Обсерватория "Спектр-РГ" должна проработать в космосе не менее шести с половиной лет.