"Спектр-РГ" завершит второй осмотр небесной сферы к концу 2020 года

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Второй обзор небесной сферы телескопами космической обсерватории "Спектр-РГ" продлится до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований (ИКИ) РАН, распространенном в пятницу.

"Ожидается, что второй обзор неба продлится до конца года", - говорится в сообщении.

В институте уточнили, что сумма данных двух обзоров "позволит более чем вдвое увеличить число детектируемых рентгеновских источников". При сравнении двух карт ученые смогут исследовать переменность источников и открывать новые уникальные объекты на небе.

В середине июня, отметили в ИКИ, будет выполнена коррекция орбиты "Спектра-РГ", после этого планируется провести короткие калибровочные наблюдения. После этого стартует второй обзор неба, в итоге всего будет получено восемь карт.

"Суммарная карта будет намного более подробной, чем первая, за счёт постоянного увеличения экспозиции и чувствительности, конечно при условии непрерывной и качественной работы спутника и его телескопов", - подчеркнули в ИКИ.

В свою очередь научный руководитель проекта "Спектр-РГ", научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Рашид Сюняев подчеркнул, что карта, которая будет построена по итогам работы космической обсерватории "Спектр-РГ" будет использоваться астрофизиками 20 лет. "Тогда появится уверенность, что наши карты и каталоги источников будут использоваться астрофизиками и космологами всех стран мира как минимум следующие двадцать лет, - пока одно из космических агентств не решит, что пора делать новую, еще более подробную карту рентгеновского неба", - заключил он.

Германский телескоп

Германский телескоп eROSITA ("СРГ/еРозита"), который установлен на космическую обсерваторию "Спектр-РГ", составил карту всей небесной сферы, проведя первый из семи запланированных обзоров, говорится в сообщении ИКИ РАН.

"К вечеру 11 июня телескоп "СРГ/еРозита" завершил построение карты, охватывающей всю небесную сферу, площадь которой составляет 41 тыс. 253 кв. градуса. На это ушло полгода", - сообщили в ИКИ РАН.

Изображения половины неба, за обработку и анализ которой отвечают российские астрофизики, можно посмотреть на сайте ИКИ - карты показаны в двух энергетических диапазонах: 0,3-0,7 кэВ и 0,7-2,3 кэВ. В них чувствительность телескопа "СРГ/еРозита" максимальна. "На этих картах зарегистрировано около полумиллиона рентгеновских источников", - уточнили в институте.

В диапазоне энергий 0,3-0,7 кэВ (более мягкий) можно увидеть вспышки сверхновых, излучение "теплого" межзвездного газа с температурой в сотни тысяч градусов Кельвина, а также относительно близкие звезды с коронами, мощность которых намного больше, чем у Солнца. Их общее число превышает 100 тыс.

Сюняев, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что "уже сейчас понятно, что данные телескопа "СРГ/еРозита" на борту "Спектра-РГ" позволят уточнить количество атомарного и молекулярного газа и пыли в различных направлениях на небе".

Миллиарды световых лет

В другом диапазоне - 0,7-2,3 кэВ - на карте можно наблюдать сотни тысяч ядер активных галактик и квазаров и тысячи массивных скоплений галактик, которые в основном заполнены "темным веществом" и горячим межгалактическим газом. В большинстве случаев такие объекты находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли.

В ИКИ уточнили, что в этом диапазоне видны "рентгеновские пульсары, аккрецирующие белые карлики и многие другие типы галактических источников рентгеновского излучения". Причем большинство таких объектов наблюдаются впервые.

Как пояснили в институте, на большинство рентгеновских источников телескоп "СРГ/еРозита" "смотрел" лишь по 150-300 секунд.

Чувствительность, угловое разрешение, число наблюдаемых источников карты, полученной германским телескопом в ходе первого обзора, уже выше, чем карта спутника ROSAT, которая в течение 30 лет была лучшей в мире. В среду российский телескоп ART-XC завершил построение первой карты неба.

"Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в АО "НПО Лавочкина" (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле 2019 года, а в конце октября прошлого года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Российский прибор завершил первый обзор неба в среду, германский - в четверг.