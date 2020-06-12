Космонавты Иванишин и Вагнер с МКС поздравили соотечественников с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех граждан РФ с Днем России.

"Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Иванишин, видео размещено на сайте госкорпорации.

В свою очередь Вагнер пожелал всем терпения, успеха, достижения поставленных целей. "Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие", - отметил он.

"Для каждого из нас Россия - это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди", - подчеркнул Вагнер. Космонавт добавил, что именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня. Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что 12 июня у Иванишина и Вагнера на МКС будет выходной.

Сейчас на борту МКС находятся пятеро членов экипажа. Среди них, кроме Иванишина и Вагнера, астронавты NASA Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.