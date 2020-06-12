NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов замдиректора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

"Важной частью нашей работы будет выяснить, где на Луне находится вода, и сколько ее там. Так что сегодня я рад сообщить, что наш партнер Astrobotic доставит ровер NASA VIPER на Луну в 2023 году. Миссия VIPER будет заниматься поиском льда, и <...> это значительно приблизит нас к конечной цели NASA - устойчивому и долгосрочному присутствию на Луне", - сказал он.

"Это позволит людям, в конечном счете, исследовать Марс и отправиться еще дальше", - добавил Цурбухен. Стоимость контракта NASA с Astrobotic составит почти $200 млн.

"VIPER значительно повысит наши возможности при отправке первой женщины и следующего мужчины на поверхность Луны в 2024 году в рамках программы "Артемида", - говорится в свою очередь в размещенном на сайте NASA заявлении главы ведомства Джеймса Брайденстайна.

Ровер, как ожидается, будет заниматься сбором данных о наличии льда на поверхности естественного спутника нашей планеты, в том числе о его местонахождении и концентрации. Полученная им информация поможет, в том числе, выбрать место будущей посадки астронавтов на поверхность Луны и обеспечить жизнедеятельность лунной базы. Эти сведения могут также быть использованы для получения кислорода и водорода как ракетного топлива.

Длительность миссии будет составлять 100 дней. За это время VIPER проедет несколько километров и изучит различные образцы грунта четырьмя приборами, которыми он оснащен. На аппарате будет также установлен бур, способный проникать на глубину до 1 метра.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.