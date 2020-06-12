Роскосмос начал переброску пускового стола для "Ангары" на Восточный

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.

По данным Роскосмоса, строительство и испытания нового пускового стола космического ракетного комплекса "Ангара" завершено.

"В июле 2020 года его погрузят на судно "Баренц" и впервые доставят на космодром Восточный по Северному морскому пути. Вчера, 11 июня 2020 года, из Северодвинска на космодром отправились первые, некрупногабаритные секции стартового стола под "Ангару", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что стартовый комплекс планируют доставить на космодром к первым числам сентября. Первая часть оборудования из-за относительно небольших размеров транспортируется на космодром железной дорогой.

"Всего для перевозки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка 40 единиц железнодорожного транспорта. В июле по Северному морскому пути на Восточный отправятся крупногабаритные составные части пускового стола под "Ангару", а также корпуса вакуумной установки", - уточнили в ведомстве. "Мы решили попробовать наш Северный морской путь, и это оказалось более логично, более замкнуто, тем более мы имеем всю инфраструктуру для приема грузов на реке Зея", - процитировали в Роскосмосе генерального директора ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Андрея Охлопкова.

Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол массой более 2 тыс. тонн последует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт Советская гавань. Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году "Ангара-А5" впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.