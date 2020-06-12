Новым руководителем пилотируемой программы NASA назначили Кэти Лидерс

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн принял решение назначить своим новым заместителем по пилотируемым программам нынешнего руководителя программы коммерческих пилотируемых полетов Кэти Лидерс. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Начиная с 2014 года Лидерс координировала усилия NASA по отправке астронавтов на космических кораблях, созданных частным сектором. Они завершились успешным полетом DEMO-2 ("Демонстрационный полет - 2" - прим. ТАСС) из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида 30 мая", - отмечается в документе.

"Кэти - тот человек, который нам нужен для того, чтобы расширить экономическую активность в космосе в окололунном пространстве и достичь амбициозных целей, которые были перед нами поставлены", - заявил в свою очередь Брайденстайн.

Предыдущий заместитель директора NASA по пилотируемым программам Даглас Ловерро покинул свой пост за неделю до запланированного первоначально на 27 мая запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). По данным газеты Politico, в письме к сотрудникам Ловерро заявил, что покидает должность "с тяжелым сердцем" из-за некой ошибки, которую совершил во время своего пребывания на посту. При этом Ловерро отказался прокомментировать изданию, о какой именно ошибке идет речь, но отметил, что она не связана с запуском Crew Dragon или разногласиями с вышестоящим руководством. Ловерро пробыл в должности заместителя администратора по пилотируемым программам всего семь месяцев.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа - Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном - был запущен на орбиту 30 мая на ракете-носителе Falcon-9 с мыса Канаверал (штат Флорида). 31 мая он успешно пристыковался к МКС. Полет получил обозначение DEMO-2.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.