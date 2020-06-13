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Ракета Electron вывела на орбиту три разведывательных спутника США

Запуск состоялся с космодрома, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии

ТАСС, 13 июня. Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab в субботу успешно вывела на орбиту три разведывательных спутника США. Аппараты были запущены с помощью ракеты-носителя Electron, которая стартовала с космодрома, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

"Полезный груз доставлен [на орбиту]. Идеальная миссия!" - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее странице в Twitter.

Эта миссия Rocket Lab получила название Don't Stop Me Now (в переводе с англ. - "не останавливай меня"). Изначально она планировалась на 30 марта, однако была отложена из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений в Новой Зеландии, которые были сняты лишь 9 июня.

На орбиту, помимо трех аппаратов для Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, также выведены спутник ANDESITE, разработанный преподавателями и студентами Бостонского университета (США) для изучения магнитного поля Земли, и австралийский спутник M2 Pathfinder. Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron - 17 м, диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,5 тонн. Вес полезной нагрузки ракеты - не более 225 кг. В первой ступени размещены девять двигателей Rutherford, во второй - один реактивный агрегат той же модели.

Деятельность НУВКР США строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппаратов и их стоимости нет.

Первую попытку запуска ракеты Rocket Lab, штаб-квартира которой расположена в штате Калифорния, предприняла в мае 2017 года, однако она оказалась неудачной. В январе 2018 года носитель справился со своей задачей и вывел в космос сферу диаметром около 1 м, покрытую 65 треугольными отражателями. После первого успешного запуска компания начала принимать коммерческие заказы и вывела на орбиту в общей сложности около 50 аппаратов.

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