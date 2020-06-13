В Японии очередной запуск ракеты частной разработки завершился неудачей

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Японская частная компания Interstellar Technologies в ночь с субботы на воскресенье провела очередной пуск ракеты MOMO собственной разработки, который, однако, завершился неудачей. Трансляция запуска велась на официальном сайте компании.

Ракета стартовала успешно, однако через несколько минут после старта развалилась в воздухе. На данный момент неизвестно, что стало причиной очередной неудачи.

Изначально запуск этой уже пятой по счету ракеты должен был состояться еще в 2019 году, однако неоднократно откладывался по целому ряду причин. Последняя такая отмена произошла в мае этого года, когда подготовку к запуску пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом. Этот пуск также прошел на день позже изначально запланированного из-за неблагоприятных погодных условий.

Длина ракеты составляла 10 метров, диаметр 50 см, а вес около тонны. В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Ряд компаний-спонсоров в обмен на вложенные средства получили возможность прорекламировать свою продукцию необычным способом. Так, на этот раз на борту ракеты были бутылка саке, кофейные бобы элитного сорта "Панама гейша" и табак для кальяна.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). В Interstellar Technologies надеются в перспективе наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

Три из четырех предыдущих пусков также завершились неудачно из-за различных технических неисправностей, однако в мае прошлого года ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км.