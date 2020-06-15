Первый пуск модернизированной ракеты "Рокот-М" планируется на 2022 год

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Модернизированная ракета-носитель "Рокот-М" с российской системой управления впервые может быть запущена в 2022 году, сообщил в понедельник гендиректор Центра им. М.В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Рокот") Алексей Варочко.

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"Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот-М" планируется осуществить в 2022 году. Мы рассматриваем ракету-носитель "Рокот" как оптимальное решение для запусков низкоорбитальных малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты", - сказал Варочко.

Он отметил, что с учетом перспектив развития этого сегмента спутникового рынка "в числе потенциальных заказчиков ракеты-носителя "Рокот-М" могут быть российские и зарубежные операторы спутниковых систем, национальные космические агентства, организации, научно-исследовательские институты".

Техническое проектирование

Специалисты завершили техническое проектирование модернизированной российской ракеты "Рокот-М", которая получит отечественную систему управления вместо украинской, устанавливавшейся на предыдущую версию носителя, сообщил Варочко.

"В настоящее время завершено техническое проектирование и начался выпуск рабочей конструкторской документации. Для реализации проекта "Рокот-М" мы планируем такую же кооперацию [предприятий], но разгонный блок "Бриз-КМ" будет оснащен отечественной системой управления разработки ФГУП "НПЦАП" (Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина - прим. ТАСС)", - сказал Варочко.

Варочко уточнил, что в связи с завершением эксплуатации базовой версии носителя было принято решение продолжить производство этой ракеты в модернизированном варианте. "Проект будет называться "Рокот-М", - сказал он.

В августе 2018 года в материалах Центра им. М.В. Хруничева, представленных на форуме "Армия-2018", сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" была создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего в рамках проекта "Рокот" с украинской системой управления Центром им. М.В. Хруничева была изготовлена и запущена 31 ракета. Последний старт базовой версии "Рокота" состоялся 27 декабря 2019 года с Плесецка. Тогда были запущены аппараты связи "Гонец-М" и спутник военного назначения.