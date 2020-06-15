Роскосмос: наиболее важные участки ОКБ "Факел" в Калининграде продолжают работу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа на наиболее важных участках опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" в Калининграде, где ранее был выявлен очаг заражения коронавирусом, продолжается. При этом деятельность ряда производственных подразделений предприятия приостановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На наиболее важных участках часть сотрудников ОКБ продолжают выполнять неотложные работы, в том числе в рамках выполнения государственного оборонного заказа", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что "деятельность ряда производственных подразделений предприятия приостановлена". Такое решение было принято согласно предписанию Роспотребнадзора. Также часть непроизводственных подразделений предприятия переведены на удаленную работу.

"На предприятии выполняется комплекс необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией сообщили об увеличении числа работников опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" в Калининграде, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, до 82 человек (9 июня сообщалось о 29 зараженных). Представитель штаба уточнил ТАСС, что хозяйствующему субъекту вынесено предписание о дезинфекции производственных помещений.

ОКБ "Факел" является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем, которые базируются на стационарных плазменных двигателях (СПД), применявшихся в таких космических аппаратах, как "Метеор", "Луч", "Экспресс". Также разработки ОКБ применяются в спутниках серии "Глонасс" и других.