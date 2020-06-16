Запуск последнего китайского навигационного спутника Beidou перенесли из-за неисправности

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Намеченный на вторник запуск последнего, 55-го спутника китайской навигационной системы Beidou перенесен на более позднюю дату из-за выявленной неисправности. Об этом сообщило руководство программы.

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Как уточняется на официальной странице Beidou в социальной сети WeChat, проблема была выявлена в ходе проведения предстартовой проверки.

Запуск с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) 30-го аппарата из группы третьего поколения (Beidou-3 или BDS-1) ознаменовал бы успешное завершение проекта. Он был намечен примерно на 10:00 по местному времени (05:00 мск). Вывод спутника на орбиту должна была осуществить ракета-носитель "Чанчжэн-3В".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной навигации, доступную для коммерческого использования. На орбите размещены три поколения космических аппаратов (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного геопозиционирования.

КНР разрабатывает не только метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, но и технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят до 2025 года.