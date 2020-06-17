Бывший представитель NASA в России возглавит американскую программу полетов к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывший директор программы пилотируемых полетов NASA в России Джоэл Монталбано возглавит программу полетов к Международной космической станции (МКС) американского космического ведомства. Соответствующее заявление заместителя директора NASA по пилотируемым программам Кэти Лидерс опубликовано во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно опубликованной информации, Монталбано в качестве исполняющего обязанности сменит на посту руководителя программы полетов к МКС Кирка Ширмана, который возглавлял ее с 2015 года.

"Кирк посвятил 35 лет своей карьеры развитию и улучшению пилотируемых полетов, всегда придерживаясь принципов сотрудничества, - указала Лидерс в своем заявлении. - Отношения, которые он выстроил как внутри NASA, так и с нашими международными и коммерческими партнерами, сделали МКС примером невероятных достижений, которые возможны лишь в условиях глобального сотрудничества".

"Я уверена, что руководство Джоэла этой программой позволит космической станции и дальше предоставлять возможности для исследований, научных экспериментов и коммерческого использования", - подчеркнула замдиректора NASA по пилотируемым полетам. В заявлении указывается, что официально Монталбано займет пост исполняющего обязанности руководителя программы полетов к МКС 26 июня после того, как Ширман уйдет в отставку.

Монталбано с 2012 года занимал пост заместителя руководителя программы полетов к МКС. До этого в течение четырех лет - с 2008 по 2012 год - он был директором программы пилотируемых полетов NASA в России. Работу в NASA он начал в январе 1989 года.