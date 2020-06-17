Россияне 19 июня увидят "шоу двух серпов"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жители России в пятницу смогут наблюдать, как Венера на полчаса полностью скроется за Луной. Астрономы называют это явление "шоу двух серпов", пишет пресс-служба Московского планетария.

Луна закроет Венеру 19 июня днем, это будет видно практически на всей территории России, кроме юга европейской территории страны и юго-восточной части Дальнего Востока. Наблюдателям нужно смотреть в сторону южного горизонта, правее (западнее) от Солнца. Маленький серп Венеры на полчаса "спрячется" за диском Луны.

"Время покрытия нужно рассчитывать для каждого определенного места. <...> В Москве, например, стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 11:42 (по местному времени). Через четыре с небольшим минуты, в 11:47, Венера полностью закроется диском Луны, ее не будет видно порядка 35 минут", – пишет пресс-служба планетария.

В 12:22 Венера начнет выходить из-за диска Луны, необычное затмение полностью завершится через четыре минуты. При этом уже с 22 июня и до конца лета Венеру можно будет наблюдать на небе только в утреннее время.