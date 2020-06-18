Американский военный спутник Red-Eye-2 вывели на околоземную орбиту с борта МКС

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Микроспутник Red-Eye-2 выведен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Микроспутник [программы] Red-Eye был выведен сегодня днем на околоземную орбиту", - говорится в отчете на сайте американского космического ведомства. По данным NASA, 110-килограммовый спутник предназначен для тестирования коммуникационного оборудования спутников, бортовых компьютеров и технологий регулирования температуры. Портал spaceflightnow.com уточняет, что спутник будет использовать Управление перспективных исследований Министерства обороны США.

В NASA отметили, что космический аппарат был выведен на орбиту с помощью устройства для развертывания малых спутников Kaber Microsat компании-разработчика Nanorack, находящегося на японском модуле "Кибо". При выводе спутника на орбиту был применен манипулятор Dextre.

Red-Eye-2 был доставлен на МКС 18 февраля на грузовом космическом корабле Cygnus. Предыдущий аналогичный спутник был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года.