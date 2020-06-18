Роскосмос в ответ на стратегию Пентагона призвал исключить гонку вооружений в космосе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскосмос выступил за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве в ответ на разработку Пентагоном стратегии обороны в космосе. Об этом заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев.

"Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве", - приводятся слова Савельева в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

По словам заместителя гендиректора госкорпорации, РФ с крайней настороженностью воспринимает заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США. Савельев подчеркнул, что Роскосмос готов к наращиванию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном по различным направлениям в сфере освоения космического пространства. "Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере", - пояснил он.

В среду Пентагон сообщил о завершении разработки американской стратегии обороны в космосе. Она описывает то, как США будут отвечать на вызовы и угрозы, реагировать на возможности в нынешней и будущей ситуации в сфере безопасности. В военном ведомстве Соединенных Штатов отметили, что Китай и Россия якобы милитаризируют космическое пространство и превращают его в арену военного противостояния.

25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос".

В Роскосмосе отметили, что данная стратегия подразумевает поэтапный подход к формированию всеобъемлющего военного превосходства в космосе, интеграции военного потенциала в космосе с национальными, совместными и объединенными операциями, формированию стратегической среды, сотрудничество с союзниками, партнерами, промышленностью и правительственными структурами и агентствами США.