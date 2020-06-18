В NASA предположили, что бензол на МКС может выделяться из воздушных фильтров

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Одним из источников зафиксированного ранее повышения концентрации бензола в воздухе на Международной космической станции (МКС) могут быть фильтры для очистки воздуха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Чтобы попытаться снизить концентрацию бензола в воздухе, угольные фильтры будут установлены в "Узле-1" (одно из названий модуля Unity - прим. ТАСС)", - уточнили в американском космическом ведомстве. Из сообщения следует, что этими фильтрами заменят установку для очистки воздуха CHIPS в данном модуле. "Эта замена будет произведена в связи с опасениями того, что со временем угольная составляющая фильтра CHIPS абсорбировала бензол, и под воздействием других веществ он может выделяться, что способствует повышению концентрации паров бензола [в воздухе]", - отметили в NASA.

Представитель управления Гэри Джордан в конце мая сообщил корреспонденту ТАСС, что "в течение последних нескольких недель аппаратура на борту МКС фиксировала повышенную концентрацию бензола в воздухе [станции]". Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена и никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отметил, что на МКС активированы системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации бензола. "Американские и российские специалисты совместно работают над тем, чтобы установить источник и принять необходимые меры для устранения проблемы", - добавил тогда Джордан.

В NASA сообщили, что для обнаружения источника бензола экипаж МКС использовал прибор для оценки качества воздуха. Ранее в этом месяце его установили в служебном модуле "Звезда", в российском сегменте орбитального комплекса.

Большая концентрация паров бензола в воздухе может вызывать тошноту и головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.