Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, будет видно 21 июня с территории России только в формате частных фаз. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.

"В воскресенье, 21 июня 2020 года, произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 (по московскому времени) и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана. На территории России видны только частные фазы затмения - от 0,1 до 0,4", - сказали ТАСС в планетарии.

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах. В России затмение с небольшой фазой будет видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга.

"Эта линия пройдет в Европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море. При наблюдениях из этих районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана.

Летнее солнцестояние

21 июня также будет наблюдаться летнее солнцестояние, при котором Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли в этот день наступит астрономическое лето и будут наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

Небесное событие произойдет 21 июня в 00:44 мск.