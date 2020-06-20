Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру снова отложили из-за ветра

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в субботу корпорация Arianespace.

"Поскольку погодные условия, вызванные ветром, остаются неблагоприятными, Arianespace решила не приступать к заключительным операциям запуска Vega, которые были запланированы на 20 июня", - указывается в сообщении компании. "Новая планируемая дата будет объявлена по возможности быстро, с учетом погодной ситуации", - подчеркивается в заявлении Arianespace.

Изначально планировалось, что запуск Vega состоится 18 июня, однако из-за сильного ветра он был отложен. Пуск предполагалось осуществить 20 июня (в 04:51 мск 21 июня). Предполагаемая продолжительность миссии VV16 составляет примерно два часа. Последние спутники должны отделиться от ракеты-носителя спустя 1 час 44 минуты после старта. Общая масса груза составляет 1,3 тонны.

Запуск Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, распространение которого все еще продолжается во Французской Гвиане. Он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. В рамках нынешней миссии Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.