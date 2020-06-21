Кольцеобразное солнечное затмение на фотографиях пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями редкого кольцеобразного солнечного затмения.

В России затмение с небольшой фазой видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга.

Максимальная фаза затмения проходит через Африку, юг Саудовской Аравии, Индию и Китай.