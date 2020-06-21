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Кольцеобразное солнечное затмение на фотографиях пользователей соцсетей

Россияне смогли наблюдать затмение лишь частично: лучше всего его было видно жителям юга Алтайского края
Описание
© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями редкого кольцеобразного солнечного затмения.

В России затмение с небольшой фазой видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга.

Максимальная фаза затмения проходит через Африку, юг Саудовской Аравии, Индию и Китай.

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2020.06.21 ☀️День очень странный, совершенно непохожий на остальные, воздух будто пропитан волшебством. Сегодня и самый длинный день в году - день летнего солнцестояния, и солнечное затмение - в Ташкенте пик его пришелся на 11.24 (первое фото). ☀️Кроме того, во время затмения температура на солнце была практически равна температуре в тени - очень странное ощущение. Вроде ты на открытом солнце, а оно не обжигает)))) ☀️С детства я ждала возможности такой момент заснять - и вот, свершилось! Фото расположены в обратном порядке: 11:24, 11:02, 10:41. Спасибо самым дорогим мужчинам в моей жизни, что поспособствовали, поддержали, и вообще, что мы круто провели время вместе а шайтан-конструкцию на камеру смастерил отец (четвертое фото) ☀️ #intashkent #solareclipse #eclipse #sun #sky #nikon #nikond750 #d750 #затмение #затмениевташкенте #солнечноезатмение #солнце #фильтр #ташкент #nikonrussia

Публикация от Lily Akhsanova (@lily_akhsanova)

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Сегодня, 21.06.2020 было частичное солнечное затмение с фазой около 33% для г. Караганды. Мы с @boyarin88 @yaroslav_iskra @valent1969 @anton.freedman.3 Александром в сопровождении их любимых половинок отнаблюдали затмение от и до. Зрелище незабываемое. Использовали доб8 Ярослава с полноапертурным солнечным фильтром. Использовался бинокль с фильтрами, стекло сварщика и др. Антон продемонстрировал высший пилотаж с дрона. В процессе монтажа таймлапс всего цикла затмения. #eclipse #eclipse2020 #sun #moon #krg #karaganda #kazakhstan #затмение #солнечноезатмение #солнечноезатмение2020 #крг #караганда #казахстан #телескоп

Публикация от Евгений Бондарь (@astro_bond)

 

Главным конструктором по разработке пилотируемого корабля "Орел" назначен Игорь Хамиц
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