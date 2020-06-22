Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли примут участие в форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роскосмос планирует принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

"В рамках предстоящего форума "Армия-2020" запланировано создание объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической промышленности", - отметили в пресс-службе.

Общая площадь экспозиции составит 570 кв. метров. На ней будут представлены "Российские космические системы", Ракетно-космический центр "Прогресс", "Информационные спутниковые системы" им. М.Ф. Решетнева, Центр им. М.В. Хруничева, Корпорация "ВНИИЭМ". Также в форуме планируют принять участие КБ "Арсенал", ЦНИИмаш, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ЦЭНКИ и другие предприятия, входящие в госкорпорацию.

"Помимо выставочных экспозиций запланировано проведение переговоров и встреч с российскими и зарубежными партнерами, участие тематических департаментов корпорации в мероприятиях деловой программы форума", - добавили в Роскосмосе.

Форум "Армия" пройдет с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.