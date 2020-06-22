Virgin Galactic заключила соглашение с NASA о подготовке туристов для полетов на МКС

ТАСС, 22 июня. Американская компания Virgin Galactic подписала соглашение с NASA о стимулировании развития орбитального космического туризма. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении корпорации.

Согласно соглашению, Virgin Galactic вместе со специалистами Центра космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) разработает программу отбора и подготовки туристов для полетов на Международную космическую станцию (МКС).

"NASA заинтересована в более широком использовании МКС в научно-технологических и коммерческих целях и в рамках международного сотрудничества", - отмечается в сообщении. Как указал генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс, компания хочет, чтобы тысячи человек смогли увидеть Землю из космоса.

Портал The Verge сравнил планы Virgin Galactic с деятельностью компании Space Adventures, которая с 2001 по 2009 годы с помощью российских "Союзов" отправила на МКС восемь туристов. За каждый полет Роскосмосу было заплачено не менее $20 млн.

The Verge также указал, что таким образом Virgin Galactic возьмет на себя функции посредника между NASA и компанией SpaceX, которая после успешного запуска корабля Crew Dragon 30 мая может доставлять астронавтов на МКС.

Суборбитальные планы компании

Основанная британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic в своем заявлении пояснила, что имеет большой опыт развития космического туризма и в настоящее время занимается организацией регулярных туристических полетов в космос. В начале мая компания провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo. Он стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-разгонщика Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха.

Как отмечают в компании, Unity способен провести в полете более двух часов и взять на борт до шести пассажиров. Им представится возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

В ноябре прошлого года Virgin Galactic объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году. По данным портала Space.com, стоимость одного билета составляет около $250 тыс. и, по сообщению представителя компании, более 600 человек уже внесли залог за участие в суборбитальном полете.