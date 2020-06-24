В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

ШАНХАЙ, 24 июня. /ТАСС/. Строители завершили сооружение основной части конструкции шанхайского планетария, открытие которого запланировано на 2021 год. Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily , станет самым большим в мире.

Начало реализации данного проекта было положено в ноябре 2016 года. К настоящему времени полностью достроена стальная конструкция здания, завершена установка механических сооружений. На следующем этапе остается лишь внутренняя отделка здания и организация экспозиций.

В Шанхайском музее науки и технологий, который курирует реализацию данного проекта, сообщили, что посетители планетария получат возможность окунуться в мир Вселенной посредством технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.

В комплекс планетария, который будет расположен в новом районе Пудун, войдут солнечная башня, специальная база для молодых исследователей, смотровая площадка, а также публичная обсерватория. Основное здание состоит из трех сооружений, напоминающих небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени, пишет издание.

Судя по имеющимся в сети фотографиям, комплекс внешне напоминает большой космический корабль из фантастических фильмов или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг комплекса, который разместится на территории площадью порядка 38 тыс. квадратных метров, проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали. При строительстве здания использовались экологически чистые материалы и последние достижения "зеленых" технологий для обеспечения функционирования комплекса.

В планетарии установят телескоп, доступ к которому для наблюдения за Солнечной системой смогут получить все любители астрономии. Использоваться он будет также в различных исследовательских проектах, в том числе и в студенческих.