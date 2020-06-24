Российский спутник "Ресурс-П" сфотографировал прошедший на Красной площади парад Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спутник "Ресурс-П" запечатлел с орбиты парад Победы, который прошел в среду в Москве. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. #75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8

"Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня 2020 года в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

На снимке видно Красную площадь и военную технику, которая выстроилась на Тверской улице.

Спутник "Ресурс-П" находится на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. "Он предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации", - уточнили в госкорпорации.

Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве в среду. В нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, задействовано было свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади Москвы прошли парадные расчеты 13 зарубежных стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.