Космонавт Иван Вагнер примет участие в голосовании по поправкам к конституции с борта МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Мособлизбирком принял решение об организации голосования для жителя Королева космонавта Ивана Вагнера, находящегося на орбите. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе избирательной комиссии Московской области.

Ранее космонавт Анатолий Иванишин, имеющий постоянную регистрацию в Москве, попросил предоставить ему возможность принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ.

"Решение об организации голосования для космонавта Вагнера принято. Он - житель Королева. История [такая] не в первый раз, конечно, космонавты голосуют всегда по одному сценарию, он прописан в документах. Для этого предусмотрена особая процедура: каждый космонавт выбирает доверенное лицо, которое приходит в Центр управления полетами, где по закрытому каналу связи космонавт выражает свое решение, а доверенное лицо отражает его в бюллетене", - сказали в пресс-службе.

Космонавты из России Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди прибыли на МКС 9 апреля в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16". Планируемая продолжительность их полета - 196 суток. Для Иванишина этот полет стал третьим, для Вагнера - первым.

Онлайн-голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправках к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.