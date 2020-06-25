Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink перенесен на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX отложила до пятницы запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию спутников системы Starlink. Об этом компания сообщила в четверг в Twitter.

"Запуск 57 спутников системы Starlink и двух спутников нашего клиента - компании BlackSky - намечен на завтра, 26 июня, на 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее старт уже был отложен на двое суток и планировался на четверг.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.