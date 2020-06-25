ЕКА подписала с Airbus контракт на продолжение обслуживания европейских компонентов МКС

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) подписало контракт с Airbus на продолжение технического обслуживания европейских компонентов Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Airbus.

В нем отмечается, что стоимость контракта составляет около €16 млн. "Для астронавтов, проводящих исследования на МКС, важно, чтобы все системы функционировали надежно, - отмечается в сообщении Airbus. - Международная команда, возглавляемая ЕКА, ответственна за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, систем управления полетами, лабораторное оборудование в европейском модуле Columbus".

Подписанное ЕКА и Airbus соглашение, как указывается на сайте, действует до конца 2020 года. Оно, в частности, включает в себя "поддержку во время операций, например во время подготовки и проведения экспериментов, подготовку миссий МКС, поддержку и развитие программного обеспечения", отмечается в сообщении.

Работа лабораторного модуля Columbus была запущена в 2008 году, он стал первым постоянным европейским исследовательским центром в космосе. Как сообщил в феврале 2019 года глава представительства ЕКА в Москве Рене Пишель, за 11 лет экипажами МКС в Columbus было проведено более 230 экспериментов.