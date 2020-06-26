В Роскосмосе заявили, что космодром Байконур работает в штатном режиме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса и усиление ограничений в одноименном городе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Космодром Байконур продолжит работу в штатном режиме с учетом всех профилактических мероприятий", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что в служебном автомобильном транспорте, который доставляет работников на космодром, дважды в день проходит дезинфекцию, также проходит регулярная обработка административных зданий, помещений, пультовых стартовых и технических комплексов, у специалистов есть санитайзеры. "Для дезинфекции используются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию", - подчеркнули в пресс-службе.

На объектах космодрома, уточнили в госкорпорации, в течение дня дежурят медицинские работники, несколько раз в день срабатывают звуковые оповещения о профилактике, необходимая информация размещена на специальных стендах и мониторах.

Ранее администрация города Байконур сообщила о введении жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В частности, в городе возобновили режим самоизоляции и ограничили время возможного нахождения на улице с 06:00 до 21:00. Новые меры вступают в силу 27 июня, вместе с принятыми ранее они будут действовать до 5 июля.

По состоянию на 26 июня количество зарегистрированных в городе случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 143, на стационарном лечении находятся 60 человек, 28 выписаны после выздоровления. При этом 18 июня сообщалось о первом летальном случае среди заразившихся коронавирусом в городе Байконур. Всего же в городе на тот момент было выявлено 56 инфицированных.