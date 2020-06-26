Единственная женщина-космонавт в отряде РФ может полететь в космос осенью 2022 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса, может отправиться на орбиту через два года. Об этом сообщил командир отряда космонавт Олег Кононенко.

"Если ничего не изменится, если все будет хорошо, потому что у нас много если, то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной, а Николай [Чуб] раньше - весной 2022 года", - сказал Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Последний раз российская женщина-космонавт побывала в орбитальной командировке с сентября 2014 по март 2015 года - Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции (МКС) и только четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России. До нее женщина из России побывала в космосе еще в 1997 году - полет на орбиту на борту американского шаттла "Атлантис" выполнила Елена Кондакова.

Анна Кикина и Николай Чуб были зачислены в отряд в 2012 году.