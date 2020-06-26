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Астронавты завершили выход в космос с МКС для замены электробатарей

Астронавты демонтировали пять из шести старых водородно-никелевых батарей и установили две новые литий-ионные батареи

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили в пятницу выход в космос с борта Международной космической станции для замены водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные. Трансляция выхода в космос шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 13:32 по времени восточного побережья США (20:32 мск) астронавты вошли в шлюз "Куэст".

Первоначально планировалось, что астронавты осуществят замену трех старых батарей и установят две новых, однако в связи с тем, что они работали гораздо быстрее, чем планировалось, Центр управления полетом дал разрешение на проведение работ, планировавшихся во время следующего выхода в открытый космос 1 июля. В итоге астронавты демонтировали 5 из 6 старых водородно-никелевых батарей и установили две новые литий-ионные батареи.

Контроль за дистанционным манипулятором в ходе работ на поверхности станции, а также за видеокамерами на скафандрах астронавтов осуществляют с МКС астронавт NASA Даглас Хёрли и российский космонавт Иван Вагнер.

Сейчас на борту МКС также находится россиянин Анатолий Иванишин.

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