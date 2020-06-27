Запуск ракеты Vega с 53 спутниками запланирован на 27 июня

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане может состояться 27 июня в 22:51 по гвианскому времени (04:51 мск 28 июня), если позволят метеоусловия. Об этом сообщила в субботу корпорация Arianespace.

"Погодные условия, наблюдаемые над космодромом, позволяют возобновить операции по запуску Vega", - отмечается в коммюнике. Там добавили, что запуск состоится 27 июня в 22:51 по гвианскому времени в случае подтверждения хороших погодных условий.

Изначально планировалось, что запуск Vega состоится 18 июня, однако из-за сильного ветра он был отложен. Затем пуск предполагалось осуществить 20 июня (в 04:51 мск 21 июня), однако тогда он тоже был отложен. Предполагаемая продолжительность миссии VV16 составляет примерно 2 часа. Последние спутники должны отделиться от ракеты-носителя спустя 1 час 44 минуты после старта. Общая масса груза составляет 1,3 тонны.

Запуск Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, распространение которого все еще продолжается во Французской Гвиане. Он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. В рамках нынешней миссии Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.