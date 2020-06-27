Строительство второй очереди космодрома Восточный продолжится до конца 2025 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскосмос продолжит строительство второй очереди Восточного и после первого запуска с этого космодрома в августе 2023 года ракеты-носителя "Ангара-А5". Оно будет продолжаться до конца 2025 года, следует из информации в журнале Роскосмоса "Русский космос".

"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" (август 2023 года) работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года. Это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено подпрограммой "Развитие космодрома Восточный на период 2017-2025 годов" Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ", - говорится в материале.

Госзаказчиком 18 объектов второй очереди является Роскосмос, еще одного объекта - Федеральное медико-биологическое агентство России.

В статье также сообщается, что на сегодняшний день построены семь жилых домов на 572 квартиры в городе Циолковский рядом с Восточным. "Еще семь домов находятся в разной степени готовности, их планируется сдать до конца 2021 года. В общей сложности к концу 2025 года в рамках создания второй очереди Восточного в Циолковском предстоит построить 35 многоквартирных домов, две общеобразовательные школы, четыре детских сада, два универсама, два комбината быстрого обслуживания и два спортивных комплекса", - отмечается в материале.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.