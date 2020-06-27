Модуль "Наука" будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года. Об этом говорится в материале журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

В модуле планируется проведение различных экспериментов, в том числе "Вампир" и развитие эмбрионов в яйцах перепелов. "Оба эксперимента пройдут в модуле "Наука", запуск которого намечен на второй квартал 2021 года", - говорится в материале.

В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на модуле "Наука" будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера".

Ранее в Роскосмосе сообщали, что модуль "Наука" планируется отправить на Байконур в июле. Как уточнили в госкорпорации, испытания модуля в барокамере проходят с положительным результатом. В частности, специалисты завершили испытания на герметичность корпуса и стыковочных агрегатов. До этого было подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки, наружных гидравлических контуров.

МЛМ "Наука" способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.