Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса перечислили некоторые недостатки пилотируемого корабля Crew Dragon производства компании Space X Илона Маска. В их числе: неудобства конструкции корабля, размещение двигателей за стенкой кабины, следует из материала в журнале Роскосмоса " Русский космос ".

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. Успешная стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая.

"<...> вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины", - говорится в статье.

Ряд специалистов также подвергли сомнению безопасность "непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин - это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения".

Кроме того, по мнению экспертов, кабина Crew Dragon гораздо просторнее спускаемого аппарата корабля "Союз", поскольку она рассчитана на семь астронавтов. "Однако NASA урезало экипаж до четырех человек - больше сейчас не требуется. Выходит, что для решения своей основной задачи - доставки людей на МКС - новый корабль пока выглядит переразмеренным", - отмечается в статье.

Также в материале указано на отсутствие в американском корабле нормального туалета. "Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метров, то в новом корабле есть только 10 кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой", - сообщает "Русский космос".

При этом в статье отмечается, что Crew Dragon более надежен и дешевле, чем эксплуатировавшиеся до 2011 года в США шаттлы. Кроме того, у шаттлов было две катастрофы, в которых погибли 14 астронавтов, а Crew Dragon обеспечивает спасение экипажа в случае аварии на любом участке выведения на орбиту.