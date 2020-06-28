Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС, 28 июня. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за ветра. Об этом сообщила в воскресенье корпорация Arianespace.

"Если будет позволять погода, следующая попытка будет предпринята в воскресенье, 28 июня", - говорится в сообщении компании в Twitter. Изначально пуск должен был состояться 18 июня, однако был отложен из-за сильного ветра. Затем его предполагалось осуществить 20 июня (в 04:51 мск 21 июня), но и тогда запуск пришлось перенести.

Предполагаемая продолжительность миссии VV16 составляет примерно два часа. Последние спутники должны отделиться от ракеты-носителя спустя 1 час 44 минуты после старта. Общая масса груза составляет 1,3 тонны.

Запуск Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, распространение которого все еще продолжается во Французской Гвиане. Он также будет первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. В рамках нынешней миссии Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.