Страницы космической истории: 25 лет российско-американской встрече на станции "Мир"

29 июня 1995 года впервые в истории мировой космонавтики была проведена стыковка американского корабля (шаттла "Атлантис") с российской орбитальной станцией "Мир". Программа "Мир" — "Шаттл" также предоставляла астронавтам НАСА возможность работать на российской станции

Экипаж корабля состоял из семи человек: пятерых американцев — Роберта Гибсона, Чарльза Прекорта, Эллен Бейкер, Грегори Харбо, Бонни Данбара — и двух россиян — Анатолия Соловьева и Николая Бударина. Для Героя Советского Союза Анатолия Соловьева этот полет в космос был уже четвертым, но первым на американском корабле. Для космонавта Николая Бударина полет был первым в жизни. Что такое "бесполый" стыковочный узел, где космонавты переодевались из американских скафандров в российские и как встретили стыковку председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор — в материале ТАСС. Подготовка к полету НАСА (NASA) и Российское космическое агентство договорились о первой стыковке космического корабля многоразового использования типа Space Shuttle с пилотируемой станцией "Мир", находившейся на орбите с 1986 по 2001 год, в июле 1992 года. Стыковку назначили на 1995 год.

Описание Роберт Гибсон, Анатолий Соловьев, Бонни Данбар, Чарльз Прекорт, Николай Бударин и Грегори Харбо на стартовой площадке Космического центра им. Кеннеди, 22 июня 1995 года © AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, как и другие СМИ, активно освещал события, связанные с подготовкой к полету шаттла, его стыковкой и возвращением на Землю. "Несмотря на то что впервые двое российских космонавтов вместе с пятью американскими коллегами будут доставлены на "Мир" не на российском "Союзе", а на "Атлантисе", экипаж в полном объеме выполнил программу подготовки. А во время комплексной тренировки были отработаны все основные этапы полета на тренажерах корабля "Союз" и станции "Мир", где космонавты провели "типовые сутки", — передавали корреспонденты ТАСС.

Описание Запуск шаттла "Атлантис" из космического центра им. Кеннеди во Флориде, 27 июня 1995 года © Joe Skipper/Reuters

Изначально старт шаттла "Атлантис" был намечен на 24 июня, однако в последний момент его пришлось перенести на три дня. Российско-американский экипаж, который должен был стартовать с мыса Канаверал, уже сел в корабль и приготовился к старту, когда самая свежая метеосводка заставила специалистов отложить запуск из-за неблагоприятных погодных условий. По некоторым данным, этот перенос обошелся почти в миллион долларов. Историческая стыковка Экипаж стартовал 27 июня. Чтобы "Атлантис" мог пристыковаться к станции, для "Мира" был специально изготовлен стыковочный отсек 316ГК. Он был разработан под руководством конструктора Владимира Сыромятникова, автора узла, используемого в первой стыковке космических кораблей разных стран в 1975 году — "Союз-19" (СССР) и Apollo ("Аполлон", США).

Описание Вид на космическую станцию "Мир" с камеры челнока "Атлантис", 29 июня 1995 года © AP Photo/NASA TV

Командир экипажа "Атлантиса" Роберт Гибсон успешно выполнил непростой маневр сближения и касания двух многотонных систем. По словам Соловьева, в ходе полета и стыковки никаких проблем не возникло и все прошло штатно. "На наших кораблях стыковочный узел — это "штырь-конус", а шаттл пристыковывается с помощью андрогинного узла. Андрогинный узел, то есть "бесполый", — аналог того, что было использовано в 1975 году во время стыковки советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Вот и при стыковке шаттла со станцией "Мир" использовался такой узел. Гибсон вручную управлял кораблем и выполнял стыковку", — говорит российский космонавт. На лентах новостных агентств появились сообщения об успешной стыковке. "Сегодня ровно в 17:00 мск с помощью лазерных дальномеров американский "Атлантис" и российский комплекс "Мир" состыкованы. Впервые в истории освоения космоса на околоземной орбите функционирует крупногабаритная космическая система массой около 220 тонн с международным экипажем", — описывал историческую стыковку 29 июня 1995 года ТАСС. За действиями космонавтов наблюдали участники заседания российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, которое проходило на тот момент в Москве.

Описание Председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор в Москве, 29 июня 1995 года © AP Photo

В конце заседания председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор вместе с участвующими в работе сессии министрами двух стран перешли в небольшой кинозал, где на огромном экране передавался прямой репортаж из космоса о стыковке американского космического корабля "Атлантис" и российского орбитального комплекса "Мир". Сидевшие перед экраном в креслах премьер и вице-президент внимательно следили за сближением корабля со станцией и живо интересовались событиями, попросив специалистов комментировать происходившее на экране. Ровно в 17 часов, когда произошла стыковка, в зале раздались аплодисменты, Черномырдин и Гор обменялись рукопожатиями. На станции "Мы прилетели на шаттле, на следующий день перенесли свои скафандры "Сокол" на "Мир", разместили их там и доложили в Центр управления полетами. С этого момента мы становимся экипажем нашего "Союза" и станции "Мир", а экипаж, который был до этого, примеряет американские скафандры, в которых он должен спускаться на Землю, и он уже знает — если что, надо бежать на шаттл. Произошла формальная смена экипажей", — сказал Соловьев. Во время нахождения в составе комплекса экипаж шаттла ночевал только в корабле. "Каждый экипаж приписан к какому-то космическому объекту, поэтому американские астронавты, которые являлись экипажем "Атлантиса", располагались только на шаттле. Конечно, они заходили, точнее, "заплывали" на станцию "Мир", могли перемещаться по необходимости, в рамках рабочих действий. Но размещались и спали только на шаттле", — вспоминает Соловьев. Это было необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации не возникло путаницы.

Описание Члены экипажа космического челнока "Атлантис" и экипажа российской космической станции "Мир", 3 июля 1995 года © AP Photo/NASA TV

"Атлантис" доставил на орбитальный комплекс инструменты для ремонта солнечной батареи, которая ранее не раскрылась на модуле "Спектр", пристыкованном к "Миру", и оборудование для медицинского обследования космонавтов. Шаттл находился в составе орбитального комплекса еще три дня. Отстыковавшись от станции 1 июля, челнок еще трое суток находился в автономном орбитальном полете. Впервые на "Атлантисе" на Землю вернулись россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров, а также астронавт НАСА Норман Тагард. До этого космонавты возвращались на Землю на российских кораблях "Союз-ТМ". Экипаж шаттла приземлился на территории США.

Описание Посадка челнока "Атлантис" в космическом центре им. Кеннеди, июль 1995 года © AP Photo/Terry Renna

Соловьев и Бударин остались работать на "Мире" до сентября 1995 года. Дорога к МКС Как и в 1975 году, России и США требовалась четкая координация — при изготовлении агрегатов стыковки и управлении ими, работы ЦУПов в Королёве и Хьюстоне, взаимодействия инженеров, врачей, специалистов радиосвязи и даже переводчиков. По мнению исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, первая стыковка американского шаттла к орбитальной станции "Мир" стала важным шагом на пути к созданию ныне действующей Международной космической станции. По его словам, первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе "Союз" — "Аполлон" в 1975 году. "Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши программы, состоялся первый обменный полет: то есть я слетал на шаттле "Дискавери", а американец — на корабле "Союз", — напомнил Крикалев.

Описание Космический челнок "Атлантис", пристыкованный к российской космической станции "Мир", 29 июня 1995 года © NASA