Страницы космической истории: 25 лет российско-американской встрече на станции "Мир"

Экипаж корабля состоял из семи человек: пятерых американцев — Роберта Гибсона, Чарльза Прекорта, Эллен Бейкер, Грегори Харбо, Бонни Данбара — и двух россиян — Анатолия Соловьева и Николая Бударина.
Для Героя Советского Союза Анатолия Соловьева этот полет в космос был уже четвертым, но первым на американском корабле. Для космонавта Николая Бударина полет был первым в жизни.
Что такое "бесполый" стыковочный узел, где космонавты переодевались из американских скафандров в российские и как встретили стыковку председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор — в материале ТАСС.
Подготовка к полету
НАСА (NASA) и Российское космическое агентство договорились о первой стыковке космического корабля многоразового использования типа Space Shuttle с пилотируемой станцией "Мир", находившейся на орбите с 1986 по 2001 год, в июле 1992 года. Стыковку назначили на 1995 год.
ТАСС, как и другие СМИ, активно освещал события, связанные с подготовкой к полету шаттла, его стыковкой и возвращением на Землю.
"Несмотря на то что впервые двое российских космонавтов вместе с пятью американскими коллегами будут доставлены на "Мир" не на российском "Союзе", а на "Атлантисе", экипаж в полном объеме выполнил программу подготовки. А во время комплексной тренировки были отработаны все основные этапы полета на тренажерах корабля "Союз" и станции "Мир", где космонавты провели "типовые сутки", — передавали корреспонденты ТАСС.
Изначально старт шаттла "Атлантис" был намечен на 24 июня, однако в последний момент его пришлось перенести на три дня. Российско-американский экипаж, который должен был стартовать с мыса Канаверал, уже сел в корабль и приготовился к старту, когда самая свежая метеосводка заставила специалистов отложить запуск из-за неблагоприятных погодных условий. По некоторым данным, этот перенос обошелся почти в миллион долларов.
Историческая стыковка
Экипаж стартовал 27 июня. Чтобы "Атлантис" мог пристыковаться к станции, для "Мира" был специально изготовлен стыковочный отсек 316ГК. Он был разработан под руководством конструктора Владимира Сыромятникова, автора узла, используемого в первой стыковке космических кораблей разных стран в 1975 году — "Союз-19" (СССР) и Apollo ("Аполлон", США).
Командир экипажа "Атлантиса" Роберт Гибсон успешно выполнил непростой маневр сближения и касания двух многотонных систем. По словам Соловьева, в ходе полета и стыковки никаких проблем не возникло и все прошло штатно.
"На наших кораблях стыковочный узел — это "штырь-конус", а шаттл пристыковывается с помощью андрогинного узла. Андрогинный узел, то есть "бесполый", — аналог того, что было использовано в 1975 году во время стыковки советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Вот и при стыковке шаттла со станцией "Мир" использовался такой узел. Гибсон вручную управлял кораблем и выполнял стыковку", — говорит российский космонавт.
На лентах новостных агентств появились сообщения об успешной стыковке.
"Сегодня ровно в 17:00 мск с помощью лазерных дальномеров американский "Атлантис" и российский комплекс "Мир" состыкованы. Впервые в истории освоения космоса на околоземной орбите функционирует крупногабаритная космическая система массой около 220 тонн с международным экипажем", — описывал историческую стыковку 29 июня 1995 года ТАСС.
За действиями космонавтов наблюдали участники заседания российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, которое проходило на тот момент в Москве.
В конце заседания председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор вместе с участвующими в работе сессии министрами двух стран перешли в небольшой кинозал, где на огромном экране передавался прямой репортаж из космоса о стыковке американского космического корабля "Атлантис" и российского орбитального комплекса "Мир". Сидевшие перед экраном в креслах премьер и вице-президент внимательно следили за сближением корабля со станцией и живо интересовались событиями, попросив специалистов комментировать происходившее на экране. Ровно в 17 часов, когда произошла стыковка, в зале раздались аплодисменты, Черномырдин и Гор обменялись рукопожатиями.
На станции
"Мы прилетели на шаттле, на следующий день перенесли свои скафандры "Сокол" на "Мир", разместили их там и доложили в Центр управления полетами. С этого момента мы становимся экипажем нашего "Союза" и станции "Мир", а экипаж, который был до этого, примеряет американские скафандры, в которых он должен спускаться на Землю, и он уже знает — если что, надо бежать на шаттл. Произошла формальная смена экипажей", — сказал Соловьев.
Во время нахождения в составе комплекса экипаж шаттла ночевал только в корабле. "Каждый экипаж приписан к какому-то космическому объекту, поэтому американские астронавты, которые являлись экипажем "Атлантиса", располагались только на шаттле. Конечно, они заходили, точнее, "заплывали" на станцию "Мир", могли перемещаться по необходимости, в рамках рабочих действий. Но размещались и спали только на шаттле", — вспоминает Соловьев. Это было необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации не возникло путаницы.
"Атлантис" доставил на орбитальный комплекс инструменты для ремонта солнечной батареи, которая ранее не раскрылась на модуле "Спектр", пристыкованном к "Миру", и оборудование для медицинского обследования космонавтов.
Шаттл находился в составе орбитального комплекса еще три дня. Отстыковавшись от станции 1 июля, челнок еще трое суток находился в автономном орбитальном полете. Впервые на "Атлантисе" на Землю вернулись россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров, а также астронавт НАСА Норман Тагард. До этого космонавты возвращались на Землю на российских кораблях "Союз-ТМ". Экипаж шаттла приземлился на территории США.
Соловьев и Бударин остались работать на "Мире" до сентября 1995 года.
Дорога к МКС
Как и в 1975 году, России и США требовалась четкая координация — при изготовлении агрегатов стыковки и управлении ими, работы ЦУПов в Королёве и Хьюстоне, взаимодействия инженеров, врачей, специалистов радиосвязи и даже переводчиков.
По мнению исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, первая стыковка американского шаттла к орбитальной станции "Мир" стала важным шагом на пути к созданию ныне действующей Международной космической станции.
По его словам, первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе "Союз" — "Аполлон" в 1975 году. "Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши программы, состоялся первый обменный полет: то есть я слетал на шаттле "Дискавери", а американец — на корабле "Союз", — напомнил Крикалев.
Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что после этого состоялся еще один обменный полет, а летом 1995 года "Атлантис" пристыковался к станции "Мир".
"С этого начался следующий этап совместного сотрудничества, которое потом и привело нас к общей программе Международной космической станции", — считает космонавт.
При этом, как подчеркнул Крикалев, в первоначальных планах шаттлы не рассматривались в качестве дублирующей транспортной системы. "Это была новая идея, которая возникла и довольно быстро была реализована", — сказал он.
Всего состоялось девять стыковок шаттлов с "Миром" — семь раз ее осуществил челнок "Атлантис", по одному разу — "Индевор" (Endeavour) и "Дискавери" (Discovery). На станции побывали 44 астронавта НАСА (один из них — трижды, трое астронавтов — дважды), из них семь человек работали в составе длительных экспедиций. Астронавт Норман Тагард (входил в состав основного экипажа станции) первым из американцев был доставлен на "Мир" на российском корабле "Союз ТМ-21".
На шаттлах же слетали в космос семь российских космонавтов, первым был Сергей Крикалев (полет в феврале 1994 года).
Станция "Мир" давно затоплена в Тихом океане, к тому моменту уже начали функционировать первые модули МКС. Программа полетов шаттлов окончательно была закрыта в 2011 году, в 2020-м на смену ей пришли новые пилотируемые корабли частных компаний США.
Алексей Песляк, Екатерина Москвич