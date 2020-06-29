Камеры "Луны-25" снимут оседающую пыль естественного спутника Земли

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Камеры, установленные на автоматической станции "Луна-25" ("Луна-Глоб"), должны снять оседающую пыль сразу после посадки аппарата на естественный спутник Земли. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов.

"У ученых возникло желание попробовать снять пыль, которая будет оседать при посадке", - отметил Бессонов.

По словам заведующего отделом, в служебной телевизионной системе (СТС-Л) установлена матрица 2000 на 2000 пикселей. "Съемка ведется 4 или 6 камерами одновременно, что позволяет получить панорамы разрешением около 5 000 х 5 000 пикселей (25 Мп)", - пояснил он.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября.