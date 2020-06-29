Себестоимость ракеты "Ангара" планируют снизить на 3 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" к 2024 году будет снижена с 7 млрд до 4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год.

В отчете отмечается, что в рамках консолидации "внутреннего резерва" предприятие совместно с Роскосмосом осуществляет комплекс мероприятий по снижению себестоимости "Ангары", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО "Полет".

"Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7 млрд рублей до уровня 4 млрд рублей к 2024 году", - отмечается в документе.

В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на "Ангаре" и "Союзе-5".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Господдержка

Центр им. М. В. Хруничева планирует получить в текущем году около 24 млрд рублей в рамках государственной поддержки.

"На 2020 год в соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления и финансовым планом деятельности Организации <…> запланировано получение государственной поддержки в объеме 23,9 млрд руб.", - говорится в документе.

Как уточняется в отчете, в 2019 году финансирование предприятия из средств господдержки составило 22,6 млрд рублей из запланированных 40,4 млрд рублей, то есть 56% от утвержденного первичного плана.

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году отмечалось, что в Центр до 2025 года планируется инвестировать 56,4 млрд рублей, задолженность предприятия только перед поставщиками на тот момент составляла почти 15 млрд рублей, а в самом Центре заявляли, что не хватает оборотных средств даже на то, чтобы производить ракеты. По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей.

В августе 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что "точку безубыточности" Центр им. Хруничева, по расчетам госкорпорации, должен достигнуть в 2022 году. В феврале 2019 года Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.