Роскосмос объяснил высокую стоимость "Ангары"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Высокая себестоимость ракеты "Ангара" до начала серийного производства связана с необходимостью Центра им. М. В. Хруничева работать на двух площадках. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее в отчете Центра им. Хруничева указывалось, что до 2024 года стоимость "Ангары" будет снижена с 7 млрд руб. до 4 млрд руб.

"До завершения переезда производства в Омск на площадку ПО "Полет" Центр им. Хруничева вынужден работать на двух производственных площадках, что создает дополнительные накладные расходы", - отметил представитель Роскосмоса. В рамках испытаний "Ангара" производится не серийно, а штучно. "После запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится", - пояснил представитель пресс-службы. Кроме того, он отметил, что "Ангара" (в отличие от "Протона") будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.

В Роскосмосе также напомнили о скором возобновлении летно-конструкторских испытаний ракеты и отметили, что госкорпорация и ее предприятия "приступили к реализации этапа внедрения нового поколения ракет-носителей всех классов - от легкого до сверхтяжелого - и обеспечат их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики".

Там также указали, что центр им. М. В. Хруничева изготовит в рамках опытно-конструкторских работ несколько ракет "Ангара" по цене менее 5 млрд руб. "Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд руб. за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены", - отметили в госкорпорации.

В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на "Ангаре" и "Союзе-5".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.