В США умер конструктор двигателей для советской ракеты Р-7 Анатолий Дарон

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ученый и ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7 (на базе которой были созданы ракеты-носители "Восток", "Восход", "Союз") Анатолий Дарон умер на 95-м году жизни. Об этом говорится в понедельник в сообщении на сайте НПО "Энергомаш" (предприятие-разработчик ракетных двигателей), где Дарон работал почти 50 лет.

"24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон. Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998 года с семьей, в результате обострения многолетнего недуга - сердечно-почечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Дарон родился 26 апреля 1926 года в Одессе, в 1948 году окончил Московский авиационный институт. С августа 1948 года по июнь 1998 года работал в ОКБ-456 (сейчас - НПО "Энергомаш"), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Он внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140, был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для ракет-носителей УР-700.

Дарон - кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы, Заслуженный конструктор РСФСР, доктор технических наук, профессор.